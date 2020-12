Beautiful | anticipazioni 29 dicembre | Brooke e Thomas continuano a darsi battaglia

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 28 dicembre 2020)29: mentre aspettiamo di vedere la puntata di oggi, ecco gli spoiler di ciò che succederà domani. Al centro della scena saranno ancora, Ridge,e Zoe.e Ridge litigano ancora a causa diNon si appianano le divergenze trae Ridge per via di. La donna esige che suo marito cacci il figlio dalla Forrester Creations, ma lo stilista, ovviamente, non ci sente. Chi la spunterà? Come vedremo nella puntata di oggi, la coppia continuerà a non essere d’accordo nemmeno sul perdonare Flo:rimarrà sulla sua posizione, nonostante il bellissimo gesto della nipote per Katie, e Ridge continuerà a non riuscire a convincere la ...