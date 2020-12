Bayern Monaco, Manuel Neuer promuove il calcio senza tifosi: “Mai sperimentato un tale spirito di squadra” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Manuel Neuer prova ad affrontare con ottimismo la situazione pandemica che sta investendo tutto il mondo dello sport. L'estremo difensore del Bayern Monaco ha trovato un lato positivo nel calcio giocato senza spettatori e, dunque, senza tifo assordante.Bayern Monaco, Lewandowski: “Tra i miei idoli un italiano. Messi e CR7 al mio livello? Rispondo cos씓Siamo ottimisti per il futuro. Le partite senza fan ci hanno fatto riflettere molto”, ha commentato Neuer ai microfoni di 'Sport1.de.'“Siamo diventati più uniti e ora capita molto più spesso rispetto a prima della pandemia che ci incoraggiamo a vicenda. Non ho mai sperimentato un tale spirito di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020)prova ad affrontare con ottimismo la situazione pandemica che sta investendo tutto il mondo dello sport. L'estremo difensore delha trovato un lato positivo nelgiocatospettatori e, dunque,tifo assordante., Lewandowski: “Tra i miei idoli un italiano. Messi e CR7 al mio livello? Rispondo cos씓Siamo ottimisti per il futuro. Le partitefan ci hanno fatto riflettere molto”, ha commentatoai microfoni di 'Sport1.de.'“Siamo diventati più uniti e ora capita molto più spesso rispetto a prima della pandemia che ci incoraggiamo a vicenda. Non ho maiundi ...

