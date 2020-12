Bayer Leverkusen, Wendell positivo al Covid al ritorno dalle vacanze (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Bayer Leverkusen si ritrova a fare i conti con il Covid-19, ad essere contagiato è stato l'esterno mancino Wendell. Il ragazzo aveva deciso di sfruttare i giorni di vacanza concessi dal suo club, ma al ritorno dalla ferie il tampone al quale si è sottoposto il brasiliano è risultato essere positivo.IL COMUNICATOcaption id="attachment 1071977" align="alignnone" width="4064" Wendell, getty/captionQuesta la nota ufficaiale del Leverkusen: "Il terzino sinistro Wendell del Bayer 04 Leverkusen è risultato positivo al test per Covid-19. Al brasiliano è stata diagnosticata l’infezione subito dopo essere tornato dalle vacanze di Natale che ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilsi ritrova a fare i conti con il-19, ad essere contagiato è stato l'esterno mancino. Il ragazzo aveva deciso di sfruttare i giorni di vacanza concessi dal suo club, ma aldalla ferie il tampone al quale si è sottoposto il brasiliano è risultato essere.IL COMUNICATOcaption id="attachment 1071977" align="alignnone" width="4064", getty/captionQuesta la nota ufficaiale del: "Il terzino sinistrodel04è risultatoal test per-19. Al brasiliano è stata diagnosticata l’infezione subito dopo essere tornatodi Natale che ...

