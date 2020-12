Bayer Leverkusen, Wendell positivo al coronavirus (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tegola in casa Bayer Leverkusen. Il terzino sinistro brasiliano Wendell è tornato dalle vacanze ed è stata immediatamente riscontrata la sua positività al coronavirus. Stando a quanto afferma il club tedesco, non ha avuto contatti con il resto del gruppo squadra una volta rientrato: “Il terzino sinistro Wendell del Bayer 04 Leverkusen è risultato positivo al test per COVID-19. Al brasiliano è stata diagnosticata l’infezione subito dopo essere tornato dalle vacanze di Natale che il 27enne ha trascorso nel suo paese natale. Wendell non ha avuto alcun contatto con il team addetto alle licenze e il personale di supporto di Bayer 04 in Germania ed è ora in quarantena a casa”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tegola in casa. Il terzino sinistro brasilianoè tornato dalle vacanze ed è stata immediatamente riscontrata la sua positività al. Stando a quanto afferma il club tedesco, non ha avuto contatti con il resto del gruppo squadra una volta rientrato: “Il terzino sinistrodel04è risultatoal test per COVID-19. Al brasiliano è stata diagnosticata l’infezione subito dopo essere tornato dalle vacanze di Natale che il 27enne ha trascorso nel suo paese natale.non ha avuto alcun contatto con il team addetto alle licenze e il personale di supporto di04 in Germania ed è ora in quarantena a casa”. SportFace.

