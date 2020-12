Bayer Leverkusen, il terzino Wendell positivo al Covid (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nuovo caso di Covid in Bundesliga: il Bayer Leverkusen ha comunicato la positività del laterale brasiliano Wendell. Il classe ’93 è in isolamento e non ha avuto contatti con altri membri della squadra tedesca. #Wendell ist positiv auf Covid 19 getestet worden. Die Infektion wurde unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem Heimaturlaub diagnostiziert. Wendell hatte keinerlei Kontakt zur #Werkself und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. https://t.co/fuRRpjGakd pic.twitter.com/2NK99iJwk1 — Bayer 04 Leverkusen (@Bayer04fussball) December 28, 2020 Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nuovo caso diin Bundesliga: ilha comunicato la positività del laterale brasiliano. Il classe ’93 è in isolamento e non ha avuto contatti con altri membri della squadra tedesca. #ist positiv auf19 getestet worden. Die Infektion wurde unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem Heimaturlaub diagnostiziert.hatte keinerlei Kontakt zur #Werkself und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. https://t.co/fuRRpjGakd pic.twitter.com/2NK99iJwk1 —04(@04fussball) December 28, 2020 Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportface2016 : #BayerLeverkusen, #Wendell positivo al coronavirus al ritorno dalle vacanze - ItaSportPress : Bayer Leverkusen, Wendell positivo al Covid al ritorno dalle vacanze - - infoitsport : I tifosi del Bmg votano il gol dell'anno: in lizza anche lo scorpione di Lazaro al Bayer Leverkusen - FcInterNewsit : I tifosi del Bmg votano il gol dell'anno: in lizza anche lo scorpione di Lazaro al Bayer Leverkusen - KunGrax : RT @la_rossonera: I rossoneri, per questo motivo sarebbero intenzionati ad alzare la richiesta da 3,5 milioni a 4 più bonus. L’ex Bayer Lev… -