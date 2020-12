Battlefield 6 potrebbe essere presentato molto presto

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quando uscirà6? Sebbene la data d'uscita non sia ancora stata ufficializzata da Electronic Arts, una pubblicazione prima del tempo sulla pagina francese del franchise sembra confermare quanto previsto: il periodo delle festività natalizie del 2021. Già Andrew Wilson, CEO di EA, aveva accennato a quel periodo, ma secondo quanto scoperto dall'utente di Twitter Idle Sloth, sul sito francese disarebbe apparso, per poco tempo, l'annuncio del sesto episodio, accompagnato dall'indicazione del periodo delle feste dell'anno prossimo. La notizia in sé non stupisce, ma il fatto che la pagina sia pronta per andare online, e l'abbia in realtà fatto perstata poi subito tolta,stare ad indicare prove tecniche di messa online, o un cambio di data di un reveal che appare, comunque, ...