Basket, Eurocup 2020-2021: una Reyer Venezia già eliminata sfida il Partizan nel suo ultimo match europeo della stagione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un’Umana Reyer Venezia che non ha più nulla da chiedere all‘Eurocup 2020-2021, stante il fatto che è già matematicamente fuori, affronferà domani il Partizan di Belgrado nel suo ultimo incontro della fase a gironi della seconda competizione continentale. Non è nemmeno una sfida che interessa particolarmente i serbi, dato che questi non possono migliorare la quarta posizione che occupano al momento nel gruppo A poiché la differenza canestri con l’Unics, il sodalizio che siede in terza piazza, è a loro sfavore. I lagunari, dunque, giocheranno solo per l’onore. Una vittoria, contro un avversario comunque di rango, potrebbe far morale in una stagione fin qui decisamente sotto le aspettative per gli ultimi ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un’Umanache non ha più nulla da chiedere all‘, stante il fatto che è già matematicamente fuori, affronferà domani ildi Belgrado nel suoincontrofase a gironiseconda competizione continentale. Non è nemmeno unache interessa particolarmente i serbi, dato che questi non possono migliorare la quarta posizione che occupano al momento nel gruppo A poiché la differenza canestri con l’Unics, il sodalizio che siede in terza piazza, è a loro sfavore. I lagunari, dunque, giocheranno solo per l’onore. Una vittoria, contro un avversario comunque di rango, potrebbe far morale in unafin qui decisamente sotto le aspettative per gli ultimi ...

La Vanoli compie l'impresa e si regala un "Brindisi"; 96 a 94

Volo spiccato certamente più dal primo che un paio di annetti fa si è messo in saccoccia una bella Eurocup, ma pure dal secondo che, dopo la conferma a Brindisi, in questo campionato si è ritrovato ...

