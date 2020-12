Barcellona, Messi prende tempo: “Il futuro? Farò ciò che mi dice il cuore” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Leo Messi prende tempo e rimanda l’annuncio sul proprio futuro alla fine della stagione in corso: all’Inter tutti sperano. Per la prima volta da quando ha messo piede in campo tra i professionisti, Leo Messi in questa stagione sembra sceso sul piano degli altri esseri umani. Il fuoriclasse argentino è meno costante in zona rete L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Leoe rimanda l’annuncio sul proprioalla fine della stagione in corso: all’Inter tutti sperano. Per la prima volta da quando ha messo piede in campo tra i professionisti, Leoin questa stagione sembra sceso sul piano degli altri esseri umani. Il fuoriclasse argentino è meno costante in zona rete L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

