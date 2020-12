Barcellona | Mascherano rivela | “Vedo il Messi di sempre | Leo ha mostrato gli attributi Maradona? Io ho conosciuto Diego””

Leggi su mediagol

(Di lunedì 28 dicembre 2020)è ancora il giocatore più decisivo al mondo.Così Javier, ex calciatore dele della nazionale argentina che è intervenuto in difesa del suo ex compagno e amico Lionel. Non tira una buona aria in quel di, sia per via dei deludenti risultati di inizio stagione, sia a causa di alcuni disguidi interni tra la Pulga e la società blaugrana che mettonopiù in discussione la permanenza del numero 10 in Catalogna. Vista la situazione, infatti,ha voluto spendere delle pesanti parole in favore del suo connazionale, accusato di non essere più l'ago della bilancia di una squadra attualmente sull'orlo del baratro: "Quando guardo giocare il??ancora il giocatore di un ...