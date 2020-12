Barcellona, Laporta: «Vorrei di nuovo segnare 6 gol al Real al Bernabeu» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Joan Laporta è tra i candidati per la presidenza del Barcellona. Ecco le sue parole con le quali cerca di ammaliare i tifosi blaugrana Joan Laporta è tra i candidati alla presidenza del Barcellona dopo le dimissioni di Bartomeu. L’ex presidente che ha fatto la storia dei blaugrana vuole ammaliare i tifosi riportando alla memoria una delle gare più iconiche. Laporta infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Youtube “La Giungla” riportate dal Mundo Deportivo: «Voglio segnarne di nuovo 6 al Real Madrid», ricordando quel 2-6 al Santiago Bernabeu. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Joanè tra i candidati per la presidenza del. Ecco le sue parole con le quali cerca di ammaliare i tifosi blaugrana Joanè tra i candidati alla presidenza deldopo le dimissioni di Bartomeu. L’ex presidente che ha fatto la storia dei blaugrana vuole ammaliare i tifosi riportando alla memoria una delle gare più iconiche.infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Youtube “La Giungla” riportate dal Mundo Deportivo: «Voglio segnarne di6 alMadrid», ricordando quel 2-6 al Santiago. Leggi su Calcionews24.com

