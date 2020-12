Barcellona, Koeman: “Messi sceglierà il suo futuro senza farsi condizionare” (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman è tornato a parlare del futuro di Messi nella conferenza pre-Eibar: "Non credo che l'allenatore andrà ad influire nella scelta che Leo farà - dichiara il mister blaugrana - , sarà una decisione che prenderà in totale armonia con la sua famiglia. Messi non sceglierà in base alla nazionale o al club, la sua decisione sarà fatta in base a tante cose, a prescindere da tutto" - conclude l'olandese in conferenza.caption id="attachment 1065909" align="alignnone" width="4500" Koeman, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'allenatore delRonaldè tornato a parlare deldinella conferenza pre-Eibar: "Non credo che l'allenatore andrà ad influire nella scelta che Leo farà - dichiara il mister blaugrana - , sarà una decisione che prenderà in totale armonia con la sua famiglia.nonin base alla nazionale o al club, la sua decisione sarà fatta in base a tante cose, a prescindere da tutto" - conclude l'olandese in conferenza.caption id="attachment 1065909" align="alignnone" width="4500", getty images/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Barcellona, Koeman: 'Messi sceglierà il suo futuro senza farsi condizionare' - - sportli26181512 : Barcellona, Koeman: 'Messi al Psg? Non dipende da Pochettino': L'allenatore blaugrana sul futuro della Pulce: 'Sono… - napolista : Koeman: “Messi? Trovo perfetto chiarire la propria posizione in un’intervista” L’allenatore del Barcellona ha comme… - zazoomblog : Barcellona Koeman: «Messi deciderà il proprio futuro a prescindere dal club» - #Barcellona #Koeman: #«Messi… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? #Barcellona, Ronald #Koeman non si sbilancia sul futuro di #Messi Le parole del tecnico blaugrana ?????? #LBDV #LeBombeD… -