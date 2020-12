Barcellona, Koeman: “Futuro Messi? Deciderà a fine stagione. Vedremo cosa succederà” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, durante la conferenza stampa ha voluto commentare l’intervista di Lionel Messi andata in onda ieri sera alla TV spagnola in cui si è parlato del suo Futuro. Queste le dichiarazioni dell’allenatore blaugrana: “Penso sia perfetto che faccia un’intervista per conoscere le proprie opinioni, come qualsiasi altro giocatore. Nel suo caso resto tranquillo, perché del suo Futuro ha detto che Deciderà a fine stagione. Non posso influire, quello che possiamo fare è ottenere il massimo da lui nelle partite e Vedremo cosa può succedere“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ronald, tecnico del, durante la conferenza stampa ha voluto commentare l’intervista di Lionelandata in onda ieri sera alla TV spagnola in cui si è parlato del suo. Queste le dichiarazioni dell’allenatore blaugrana: “Penso sia perfetto che faccia un’intervista per conoscere le proprie opinioni, come qualsiasi altro giocatore. Nel suo caso resto tranquillo, perché del suoha detto che. Non posso influire, quello che possiamo fare è ottenere il massimo da lui nelle partite epuò succedere“. SportFace.

BombeDiVlad : ???? #Barcellona, Ronald #Koeman non si sbilancia sul futuro di #Messi Le parole del tecnico blaugrana ?????? #LBDV… - sportface2016 : #Barcellona, #Koeman sul futuro di #Messi: 'Non potrò influire sulle sue scelte' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Barcellona, #Koeman: '#Messi al #PSG con #Pochettino? Il suo futuro non dipende da un allenatore' - cmdotcom : #Barcellona, #Koeman: '#Messi al #PSG con #Pochettino? Il suo futuro non dipende da un allenatore'… - rajonee09 : @Coke_87 Io sentii Koeman dire giusto qualche settimana fa che voleva puntare su Puig poi boh, ultimamente a barcel… -