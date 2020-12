Barcellona | Gerard Piqué vuole candidarsi alle presidenziali

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo quanto riporta Mundo Deportivo,vorrebbe presentarsielezionidel. La data dell’elezione del nuovo presidente blaugrana è fissata per il 24 gennaio. Il difensore spagnolo ha un problema al ginocchio destro e ha 34 anni, ha dei dubbi su un suo ritorno al massimo della forma, i giovani Ronald Araujo ed Eric Garcia fanno ben sperare per il futuro dele quindi potrebbe essere sorta nella testa dil’idea di diventare addirittura il presidente del club. Un’idea forte a sufficienza da chiedere 65.000 schede per ottenere le firme necessarie. È stato già chiesto al presidente ad interim Carles Tusquets di rivedere lo statuto, che non prevede che i giocatori in attività possano diventare ...

Gerard Pique non si è candidato per diventare il presidente del Barcellona, almeno per il momento. In tanti questa mattina hanno letto su giornali online e siti di ogni genere (anche sportivi, purtrop ...28 dicembre, giorno di scherzi in Spagna. Si festeggia oggi il “Giorno dei Santi Innocenti” ed è usanza, nel paese iberico, di fare scherzi. In poche parole, l’equivalente del nostro “pesce d’aprile”.