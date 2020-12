Barbara d’Urso ha un fidanzato segreto? Lei risponde al gossip

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 dicembre 2020)nel corso degli ultimi anni si è sempre dichiarata single e speranzosa di trovare un grande amore ma proprio in questi giorni Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché assiduo frequentatore di Live Non è la, intervistato da Libero Quotidiano si è lasciato andare ad un succoso retroscena: “Ho un solo cruccio con lei, ndr: non riesco a beccarla con il suo amore. Sono certo che c’è, ma sfugge”. La voce è giunta alle orecchie della stessache – via Instagram Stories – ha smentito l’indiscrezione pubblicando una foto del Tapiro innevato con scritto ‘il mio’. Lo scatto è stato realizzato fuori gli studi di Striscia la Notizia a Cologno Monzese, dove da oltre un ...