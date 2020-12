Banda ultralarga, Manzella: finita prima fase di incontri (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Con una prima sintesi al Ministro Patuanelli, abbiamo terminato la prima fase del lavoro del tavolo Banda Ultra Larga avviato dal Mise in attuazione delle indicazioni del Parlamento. Tra il 15 e il 23 dicembre abbiamo incontrato gli Operatori Colt, Iliad, Intred, Irideos, Linkem, Open Fiber, Retelit, Sky, Tim, Tiscali, Unidata, Vodafone, Wind-3 e le Associazioni @iip, Assoprovider, Asstel e CFWA. Sono stati inoltre avviati i contatti con le Autorità del settore, l’Autorità Antitrust è stata incontrata lo scorso 21 dicembre, mentre è previsto nei prossimi giorni l’incontro con AGCOM”. Così Gian Paolo Manzella, sottosegretario allo sviluppo economico con delega alla Banda Ultra Larga in relazione ai lavori del Tavolo Operativo del settore comunicazioni avviato al Mise, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Con unasintesi al Ministro Patuanelli, abbiamo terminato ladel lavoro del tavoloUltra Larga avviato dal Mise in attuazione delle indicazioni del Parlamento. Tra il 15 e il 23 dicembre abbiamo incontrato gli Operatori Colt, Iliad, Intred, Irideos, Linkem, Open Fiber, Retelit, Sky, Tim, Tiscali, Unidata, Vodafone, Wind-3 e le Associazioni @iip, Assoprovider, Asstel e CFWA. Sono stati inoltre avviati i contatti con le Autorità del settore, l’Autorità Antitrust è stata incontrata lo scorso 21 dicembre, mentre è previsto nei prossimi giorni l’incontro con AGCOM”. Così Gian Paolo, sottosegretario allo sviluppo economico con delega allaUltra Larga in relazione ai lavori del Tavolo Operativo del settore comunicazioni avviato al Mise, ...

Montefalcone viaggia a velocità doppia. Banda ultralarga istallata e attivata. “Ora si fa sul serio”.

Evolversi, crescere, tendere la mano alle nuove tecnologie e guardare al futuro. Anche la zona montana di Fermo si converte alla banda ultralarga. Il Comune di Montefalcone attiva ...

