Bancomat “sputa” 980 euro, lui li raccoglie e consegna il denaro alla polizia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Evento inaspettato, il giorno di “Santo Stefano”, in via Foria, a Napoli, per un 51enne che durante una passeggiata per il centro storico della città si è accorto che il Bancomat davanti al quale stava passando stava “spuntando” banconote da 50 e 20 euro. Lui, ripresosi dallo stupore, non ha esitato un attimo: dopo averle raccolte si è recato negli uffici del commissariato Vicaria Mercato e ha consegnato agli agenti ben 980 euro. Protagonista della storia è Khalil Semmah, 51 anni, italiano di origini marocchine, sposato e con un figlio che frequenta l’Università. “Abitiamo in una casa piccola, – racconta la moglie – mio figlio stava studiando in vista di un esame e lui ha deciso di andare a farsi una passeggiata per non disturbarlo”. Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Evento inaspettato, il giorno di “Santo Stefano”, in via Foria, a Napoli, per un 51enne che durante una passeggiata per il centro storico della città si è accorto che ildavanti al quale stava passando stava “spuntando” banconote da 50 e 20. Lui, ripresosi dallo stupore, non ha esitato un attimo: dopo averle raccolte si è recato negli uffici del commissariato Vicaria Mercato e hato agli agenti ben 980. Protagonista della storia è Khalil Semmah, 51 anni, italiano di origini marocchine, sposato e con un figlio che frequenta l’Università. “Abitiamo in una casa piccola, – racconta la moglie – mio figlio stava studiando in vista di un esame e lui ha deciso di andare a farsi una passeggiata per non disturbarlo”. Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato ...

