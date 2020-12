Banca Carige | morto il presidente Calandra Buonaura

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – ÈVincenzodi, professore universitario di Diritto Commerciale ed ex consigliere di Unicredit.era stato nominatodell’istituto ligure il 31 gennaio di quest’anno, dopo la fine della gestione commissariale. Nato a Reggio Emilia il 21 agosto del 1946 e laureato in Giurisprudenza all’Università di Modena, è stato avvocato libero professionista e professore universitario. Dal 1973 al 2008 all’Università di Modena e dal 2008 alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Alma Mater” di Bologna, dove ha insegnato Diritto Commerciale. Prima di approdare inal fianco dell’amministratore delegato Francesco Guido, ...

LaStampa : Nato a Reggio Emilia, avvocato libero professionista e dal 2008 professore ordinario all'Università 'Alma Mater' di… - Hal4 : RT @repubblica: Genova, è morto il presidente di Banca Carige Vincenzo Calandra - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Genova, è morto il presidente di Banca Carige Vincenzo Calandra - repubblica : Genova, è morto il presidente di Banca Carige Vincenzo Calandra - messveneto : Banca Carige in lutto: è morto il presidente Calandra Buonaura: Nato a Reggio Emilia, avvocato libero professionist… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Carige

(Teleborsa) – È morto Vincenzo Calandra Buonaura, presidente di Banca Carige, professore universitario di Diritto Commerciale ed ex consigliere di Unicredit. Calandra Buonaura era stato nominato ...È morto Vincenzo Calandra Buonaura, presidente di Banca Carige ed ex vice presidente di Unicredit. A darne notizia è stato lo stesso istituto di credito in una nota. Calandra Buonaura si è spento all' ...