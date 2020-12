Banca Carige in lutto: è morto il presidente Calandra Buonaura (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nato a Reggio Emilia, avvocato libero professionista e dal 2008 professore ordinario all'Università "Alma Mater" di Bologna, lo scorso gennaio era stato nominato al vertice dell’istituto ligure Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nato a Reggio Emilia, avvocato libero professionista e dal 2008 professore ordinario all'Università "Alma Mater" di Bologna, lo scorso gennaio era stato nominato al vertice dell’istituto ligure

fontanabuona : Banca Carige in lutto: è morto il presidente Calandra Buonaura - lucainge_tweet : Banca Carige in lutto: è morto il presidente Calandra Buonaura - tigullio_tweet : Banca Carige in lutto: è morto il presidente Calandra Buonaura - fontanabuona : Banca Carige in lutto: è morto il presidente Calandra Buonaura - lucainge_tweet : Banca Carige in lutto: è morto il presidente Calandra Buonaura -