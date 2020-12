Bambino di 3 anni abbandonato col suo cane al cimitero il giorno della vigilia di Natale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quella che si legge su Cleveland.com è una storia che arriva da Hinckley, Ohio. Ildiundi 3è statonelcittadina dai propri genitori. Con lui, il suo. Alcune persone hanno visto la scena e l’hanno segnalata alla polizia: un’auto blu dalla quale sono scesi il bimbo e l’animale è ripartita senza più tornare indietro. Ora la polizia, stando a Cleveland.com, ha individuato e rintracciato i genitori del piccolo. “Grazie al cielo c’era una donna con lui, che gli ha tenuto compagnia fino a quando non siamo arrivati. Ha visto ilsolo con iled è stato allora che ha deciso di farli salire sulla sua auto, di ...

