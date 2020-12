Baglio-Palumbo | cremazioni nei cimiteri | tempi insostenibili

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Rom – “Situazione insostenibile neicapitolini, dove si attendono mesi per la cremazione del ‘caro estinto’ e per la consegna delle ceneri alle famiglie.” “Negli ultimi mesi, come ha recentemente chiarito l’Ama, i decessi nella Capitale hanno subito un forte aumento. Parallelamente le normative Covid rallentano la gestione delle tumulazioni e delle. La conseguenza e’ quindi un’attesa di mesi per le famiglie che attendono le ceneri dei propri cari”. Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Roma, Marco, e la consigliera capitolina Pd, Valeria. “All’origine del problema e’ palese l’incapacita’ della Giunta comunale di gestire sia la situazione di emergenza con soluzioni alternative, sia di gestire l’ordinario, attraverso una regolare ...