Babylon' s Fall | NieR Reincarnation e un altro gioco non annunciato i prossimi progetti di Yosuke Saito

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 dicembre 2020), producer della seriepresso Square Enix, ha detto di essere al lavoro su unnuovo di zecca, insieme a'sv1.22. Famitsu ha pubblicato i suoi tradizionali messaggi di fine anno dai membri dell'industria dei giochi giapponese. In totale oltre un centinaio di produttori, director e altri hanno condiviso i loro pensieri sul 2020, i loro giochi preferiti, la loro parola chiave per il 2021 e le speranze. Per, la parola chiave del 2021 è "", mentre le aspirazioni per il prossimo anno sono ovviamente incentrate tutte su questo franchise con l'uscita die ...