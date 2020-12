Babbo Natale positivo al Covid visita una casa di riposo | è strage | morti anziani | decine di contagiati

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sembra una storia già scritta, una storia horror a dirla tutta, anche se si pensava semplicemente a un pomeriggio di festa, felice insomma. Ma le cose non sono andate come dovevano e in pochi giorni quella che doveva essere una parentesi felice si è trasformata in un incubo. Siamo in Belgio, a Mol precisamente, città di circa 33mila abitanti, dove un un uomo vestito da(o meglio da San Nicola che si festeggia il 6 dicembre e da cui è nata la leggenda dell’uomo che porta i regali) ha fattoa unadiperdove erano presenti 180 ospiti. La cosa che fa rabbia è che a nessuno è venuto in mente di sottoporre ilal tampone per il-19 e l’uomo tre giorni dopo è risultato ...