Aviazione, cosa cambia dopo l'accordo sulla Brexit (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'accordo raggiunto sulla Brexit tra Londra e Bruxelles comporta anche il cambiamento di alcune norme che riguardano le compagnie aeree ed i viaggiatori da e per il regno Unito. Poteva andare peggio, il Regno Unito avrebbe potuto essere costretto ad abbandonare subito l'Agenzia europea per la sicurezza del volo (Easa), fatto che però non converrebbe né a Londra né al resto delle nazioni dell'Unione, in primo luogo perché buona parte delle normative aeronautiche comunitarie sono state scritte ispirandosi al pragmatismo di quelle dell'autorità inglese, la Civil Aviation Authority; secondo poiché la validità delle licenze europee emesse nel Regno Unito sarebbe decaduta rendendo anche non più automaticamente valide nell'Unione tutte quelle conseguite dopo il prossimo primo gennaio 2021. Di fatto non è ...

