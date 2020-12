Aversa | dimissioni assessore Tarantino Il sindaco | “Grato per il lavoro svolto”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Nella giornata di oggi l‘alle Politiche sociali del comune di, Ciro, ha rassegnato le proprie. “Ringrazio Ciro– commenta ilAlfonso Golia – per l’incessantein questi mesi per costruire nella nostra città un sistema di politiche sociali, scevro da condizionamenti, ma soprattutto in grado di guardare al medio e lungo periodo. Dall’assistenza ai senza tetto al banco alimentare, abbiamo messo in campo tante iniziative per contrastare la crisi e l’emarginazione sociale e le discriminazioni . Insieme ci siamo trovati ad affrontare undici mesi di pandemia e abbiamo dato tutto, costruendo dal nulla quello che è oggi un fiore ...