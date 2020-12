Avena | proprietà | valori nutrizionali | benefici e controindicazioni

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 dicembre 2020)L’, il cui nome botanico èsativa, è un cereale in chicco dalle molteplici. Si tratta di una fonte di carboidrati a lenta digestione, che consente da evitare particolari picchi glicemici, fornendo così energia a lungo termine. L’è un alimento ricco di fibre utili per aiutare il benessere fisiologico intestinale, per favorire la digestione, e placare l’appetito, utile quindi nelle diete ipocaloriche. L’è uno dei cereali con maggiore apporto proteico, circa tra il 12,6% e il 14,9% e di acidi grassi essenziali, come l’acido linoleico, utile per proteggere il nostro sistema cardiocircolatorio . L’contiene lisina indicata per la sintesi proteica. questo ne fa un nutriente utile per coloro che ...