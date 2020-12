Autostrade, Atlantia: offerta Consorzio CDP “inferiore ad attese” (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia riunitosi in data odierna, ha esaminato l’offerta relativa all’intera partecipazione (88,06%) detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia, pervenuta in data 23 dicembre da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Advisors and Macquarie Infrastructure and Real Assets Limited. Lo comunica Atlantia in una nota nella quale si legge che l’offerta, “oltre ad essere ancora non vincolante ed inferiore alle attese del Consiglio di amministrazione, contiene, tra l’altro, una valutazione per il 100% dell’equity value di ASPI inferiore al range indicato dallo stesso Consorzio CDP nelle precedenti comunicazioni del 19 e del 27 ottobre ed è peraltro ancora soggetta ad ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi in data odierna, ha esaminato l’relativa all’intera partecipazione (88,06%) detenuta dainper l’Italia, pervenuta in data 23 dicembre da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Advisors and Macquarie Infrastructure and Real Assets Limited. Lo comunicain una nota nella quale si legge che l’, “oltre ad essere ancora non vincolante edalledel Consiglio di amministrazione, contiene, tra l’altro, una valutazione per il 100% dell’equity value di ASPIal range indicato dallo stessoCDP nelle precedenti comunicazioni del 19 e del 27 ottobre ed è peraltro ancora soggetta ad ...

La holding resta comunque in attesa di una proposta vincolante per il 31 gennaio. Il 15 gennaio convocata l'assemblea per votare la scissione dell'asset

Il Consiglio di amministrazione di Atlantia ha esaminato l'offerta relativa all'intera partecipazione (88,06%) detenuta in Autostrade per l'Italia, pervenuta da CDP Equity, Blackstone Infrastructure

La holding resta comunque in attesa di una proposta vincolante per il 31 gennaio. Il 15 gennaio convocata l'assemblea per votare la scissione dell'asset