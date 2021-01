Autobest - La Citroën Ami vince il premio A star is born

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La giuria di, composta da giornalisti che rappresentano 31 Paesi dell'Unione Europea, ha conferito allaAmi il"Ais".all'originalità. Il riconoscimento è stato assegnato all'elettrica francese perché "incarna una soluzione di mobilità elettrica individuale innovativa, che offre libertà di movimento, facilità d'uso e adattabilità a esigenze diverse". L'Ami, pensata per muoversi in città, è lunga 2,41 metri, ha un diametro di sterzata di 7,20 metri e promette un'autonomia di 70 chilometri. Il veicolo, che consente a due persone di sposi all'interno di un abitacolo chiuso e protetto, raggiunge i 45 km/h di velocità massima ed è omologato come quadriciclo leggero, dunque è guidabile a partire dai 14 anni con la patente AM, ...