Aurora Ramazzotti, un brutto risveglio a causa di mamma Michelle: ecco cosa è successo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un pessimo buongiorno per Aurora Nella giornata di oggi, 28 dicembre, Aurora Ramazzotti ha avuto un pessimo buongiorno da parte della mamma Michelle Hunziker e del fidanzato, Goffredo Cerza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealAuroragram) LO SCHERZETTO MATTUTINO È da tutta la giornata che nevica in tutto il nord Italia, idem a Bergamo, luogo in cui vive Michelle Hunziker insieme alla famiglia. Quest’ultima ha perciò deciso di escogitare un piano diabolico per svegliare la sua primogenita. Complici, le due figliolette Sole e Celeste, ed il fidanzato della figlia, Goffredo Cerza. I quattro hanno prima raccolto un po’ di neve e poi sono andati davanti alla stanza della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un pessimo buongiorno perNella giornata di oggi, 28 dicembre,ha avuto un pessimo buongiorno da parte dellaHunziker e del fidanzato, Goffredo Cerza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therealgram) LO SCHERZETTO MATTUTINO È da tutta la giornata che nevica in tutto il nord Italia, idem a Bergamo, luogo in cui viveHunziker insieme alla famiglia. Quest’ultima ha perciò deciso di escogitare un piano diabolico per svegliare la sua primogenita. Complici, le due figliolette Sole e Celeste, ed il fidanzato della figlia, Goffredo Cerza. I quattro hanno prima raccolto un po’ di neve e poi sono andati davanti alla stanza della ...

Cecilia44856678 : sono riusciti a scomodare persino Maria De Filippi, per fare felice Tommaso chissà quanti tentativi avranno fatto c… - ViaColTrash : Preferisco tutta la vita un Tommaso che comunque ha studiato e si sta facendo il culo per emergere, che gli influen… - PasqualeMarro : Aurora Ramazzotti in pericolo? Cosa è successo? - zazoomblog : Aurora Ramazzotti ‘agguato’ in casa poi le urla – Video - #Aurora #Ramazzotti #‘agguato’ #Video - infoitcultura : Eros Ramazzotti e la figlia Aurora insieme a Natale: «L’amore vince su tutto» -