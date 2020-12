Aurora Batlle online con il brano “Amp up myself” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Amp up myself” è il brano d’esordio della cantante Aurora Batlle: il singolo è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “AMP UP myself”, brano d’esordio di Aurora Batlle. “AMP UP myself”, il cui titolo significa letteralmente “amplificare me stessa”, è il primo brano… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Amp up” è ild’esordio della cantante: il singolo è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “AMP UP”,d’esordio di. “AMP UP”, il cui titolo significa letteralmente “amplificare me stessa”, è il primo… L'articolo Corriere Nazionale.

matsuteia : RT @wordsandmore1: ? @RedBlueMusic – @aurorabatlle – Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming #AMPUPMYSE… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? @RedBlueMusic – @aurorabatlle – Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming #AMPUPMYSE… - wordsandmore1 : ? @RedBlueMusic – @aurorabatlle – Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming… - OltreleColonne : Aurora Batlle, ecco la nostra intervista -