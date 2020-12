Auguri Buon anno 2021 e Buone feste!/ Frasi da Gandhi a Goethe per archiviare il 2020

AmbCina : Non solo innovazione tecnologica. Lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese è possibile grazie al duro lavoro,… - Quirinale : Buon #Natale Auguri! - berlusconi : A tutti gli italiani i più affettuosi auguri di buon Natale - xbeequeenx : ovunque tu sia, tanti auguri di buon compleanno e grazie, tu sai perché. ???? #happybirthdaystanlee - jhainley1 : RT @vlg_v: @Maco_Rodas Tanti auguri di buon Natale a te e famiglia caro amico ??????ti auguro pace, felicità, benedizioni ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Buon

Auguri buon anno 2021 e buone feste: le migliori frasi da dedicare a parenti ed amici, come archiviare il 2020 con stile grazie alle citazioni d’autore Mai conto alla rovescia fu più atteso come quest ...Sono entrato dentro per fare gli auguri. Mentre uscivo c’era questa bellissima canzone ... E a chi lo accusa di non essere stato un buon esempio per i giovani, assembrati e senza mascherina, replica. ...