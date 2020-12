Atrofia muscolare spinale | bimbo di 5 mesi trattato con la terapia genica Che non è una cura risolutiva ma corregge difetto genetico

CeliaGianmaria : Atrofia Muscolare Spinale, una malattia rara - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: MALATTIE RARE – ATROFIA MUSCOLARE SPINALE (SMA), PARTITA NEI CENTRI NEMO LA TERAPIA GENICA. - CorriereUmbria : La bimba, affetta da Sma (Atrofia muscolare spinale), ha ricevuto tantissimi auguri per il suo compleanno. Questo i… - malatinvisibili : MALATTIE RARE – ATROFIA MUSCOLARE SPINALE (SMA), PARTITA NEI CENTRI NEMO LA TERAPIA GENICA. - VITAnonprofit : Sma, il @CentroNemo di Milano avvia la terapia genica -

Ultime Notizie dalla rete : Atrofia muscolare

Fanpage.it

Al Centro NeMO di Milano, il piccolo Giuseppe è stato il primo in Italia ad aver ricevuto la terapia genica onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) per la SMA.I ragazzi della parrocchia hanno realizzato felpe e gadget il cui ricavato andrà in parte all’associazione per la lotta alla Sma ...