Atalanta, passi indietro: la Dea ora crea molto meno – ANALISI TATTICA (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non è sin qui l'Atalanta vista nel recente passato: anche i numeri e le statistiche confermano un andamento in tono minore dei bergamaschi In questi anni di Atalanta, siamo stati abituati a vedere tantissimi gol da parte della squadra di Gasperini. La produzione offensiva della Dea è sempre stata molto alta, come dimostrano i numeri: ben 98 gol segnati nella stagione 2019-2020, con l'enorme cifra di 86.17 Expected Goals. Per distacco, cifre record in tutta la Serie A. Quest'anno, non solo gli orobici segnano molto di meno (28 reti, quarto miglior attacco anche se con una partita in meno), ma in generale sono meno pericolosi. L'Atalanta è appena quinta per Expected Goals totali, una statistica dove l'anno scorso ha sbaragliato qualsiasi ...

