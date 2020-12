Atalanta, ok le visite mediche di Maehle: potrebbe essere convocato per la gara col Parma del 6 gennaio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Joakim Maehle nuovo acquisto dell’Atalanta, è arrivato oggi a Bergamo per sottoporsi alle visite mediche, che hanno avuto esito positivo, come rivela La Gazzetta dello Sport. L’esterno proveniente dal Genk dovrebbe essere a disposizione già per l’allenamento di domani pomeriggio, quando la squadra tornerà a Zingonia per la ripresa. Il danese sarà presentato ufficialmente solo nei prossimi giorni, probabilmente dopo il 4 gennaio, giorno di apertura ufficiale della sessione di calciomercato. Prima di quella data Maehle non potrà essere schierato. Non ci sarà dunque per la gara contro il Sassuolo del 3 gennaio, mentre è probabile che venga convocato per Atalanta-Parma del ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Joakimnuovo acquisto dell’, è arrivato oggi a Bergamo per sottoporsi alle, che hanno avuto esito positivo, come rivela La Gazzetta dello Sport. L’esterno proveniente dal Genk dovrebbea disposizione già per l’allenamento di domani pomeriggio, quando la squadra tornerà a Zingonia per la ripresa. Il danese sarà presentato ufficialmente solo nei prossimi giorni, probabilmente dopo il 4, giorno di apertura ufficiale della sessione di calciomercato. Prima di quella datanon potràschierato. Non ci sarà dunque per lacontro il Sassuolo del 3, mentre è probabile che vengaperdel ...

