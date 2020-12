Atalanta, Maehle supera le visite mediche (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il primo colpo del calciomercato di gennaio è già in Italia. Joakim Maehle, che ieri sedeva sulla panchina del Genk, oggi come riporta 'La Gazzetta dello Sport' è sbarcato a Bergamo dove ha sostenuto le visite mediche di rito. Acquistato per 11 milioni di euro, Maehle martedì si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni ma non ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il primo colpo del calciomercato di gennaio è già in Italia. Joakim, che ieri sedeva sulla panchina del Genk, oggi come riporta 'La Gazzetta dello Sport' è sbarcato a Bergamo dove ha sostenuto ledi rito. Acquistato per 11 milioni di euro,martedì si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni ma non ...

