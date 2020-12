Atalanta, Maehle ha sostenuto le visite mediche: in campo col Parma? (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Atalanata ha chiuso l’operazione Maehle in poco tempo: l’esterno (ormai ex del Genk) ha già sostenuto le visite mediche a Bergamo L’Atalanta ha messo a segno il colpo Maehle dal Genk. L’esterno, come riportato da Gazzetta.it, oggi è stato a Bergamo e ha sostenuto le visite mediche. Tutto ok per Maehle che domani assaggerà i campi di Zingonia. Difficile che Maehle possa essere già in campo contro il Sassuolo mentre più verosimile la sua presenza tra i convocati, ed almeno in panchina, nella gara contro il Parma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Atalanata ha chiuso l’operazionein poco tempo: l’esterno (ormai ex del Genk) ha giàlea Bergamo L’ha messo a segno il colpodal Genk. L’esterno, come riportato da Gazzetta.it, oggi è stato a Bergamo e hale. Tutto ok perche domani assaggerà i campi di Zingonia. Difficile chepossa essere già incontro il Sassuolo mentre più verosimile la sua presenza tra i convocati, ed almeno in panchina, nella gara contro il. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Il primo affare del #calciomercato 2021 lo mette a segno l’@Atalanta_BC: tutto confermato, arriva @Joakim_maehle da… - sportli26181512 : Atalanta, Maehle è già in città: domani il primo allenamento, ecco quando può esordire: L'Atalanta è la prima squad… - sportli26181512 : Maehle è già a Bergamo, visite ok. La prima col Parma all'Epifania?: Maehle è già a Bergamo, visite ok. La prima co… - Gazzetta_it : #Maehle già a Bergamo, visite ok #Atalanta - Falso_Nueve_IT : Angelo #Preciado al #Genk è un'ottima presa da parte del club belga. Arriva per sostituire il partente #Mæhle, dire… -