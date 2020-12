Atalanta, cinque milioni per Miranchuk finiti nelle mani di due intermediari (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un canale televisivo russo, Match Tv, ha rivelato un retroscena sull’operazione che ha portato Aleksey Miranchuk all’Atalanta, che ha prelevato il talentuoso trequartista dalla Lokomotiv Mosca. Secondo quanto rivelato, infatti, dei 14,5 milioni dell’operazione soltanto 9,715 sono finiti al club russo che ne deteneva il cartellino, mentre gli altri sono stati versati a due intermediari: 2,655 milioni alla Joint Industries Limited Partnership di Yu.V. Zaitsev; 2,13 milioni di euro all’agente del giocatore Vadim Shpinev. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un canale televisivo russo, Match Tv, ha rivelato un retroscena sull’operazione che ha portato Alekseyall’, che ha prelevato il talentuoso trequartista dalla Lokomotiv Mosca. Secondo quanto rivelato, infatti, dei 14,5dell’operazione soltanto 9,715 sonoal club russo che ne deteneva il cartellino, mentre gli altri sono stati versati a due: 2,655alla Joint Industries Limited Partnership di Yu.V. Zaitsev; 2,13di euro all’agente del giocatore Vadim Shpinev. SportFace.

