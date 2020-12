Atalanta | acquisto Miranchuk | 5 milioni finiti nelle tasche di due intermediari

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Svelati i dettagli del trasferimento del centrocampista russo Alekseydal Lokomotiv Mosca all'. Secondo il canale russo Match TV dei 14,5di euro pagati dai Percassi, solo 9.715 sonocasse del club russo. Gli altri invece agli agenti: 2,655di euro sono stati versati alla società scozzese Joint Industries Limited Partnership, il cui rappresentante autorizzato è Yu.V. Zaitsev; 2,13di euro sono stati ricevuti dall'agente del centrocampista Vadim Shpinev. Ricordiamo chesi è trasferito dal Lokomotiv Mosca all'nel settembre 2020. In questa stagione, il centrocampista ha preso parte a 7 partite e ha segnato 2 gol con la Dea.caption id="attachment 892933" ...

