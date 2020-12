Atalanta, abbiamo misurato il «peso» di Gomez. I dati di passaggi e dribbling: rinunciare al Papu è quasi impossibile (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nonostante l’Atalanta di Gasperini occupi la settima posizione in classifica, con 22 punti in 13 partite (1.69 di media a gara), il popolo nerazzurro è in trepidante attesa di conoscere gli sviluppi della situazione legata ad Alejandro Gomez. Non è … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nonostante l’di Gasperini occupi la settima posizione in classifica, con 22 punti in 13 partite (1.69 di media a gara), il popolo nerazzurro è in trepidante attesa di conoscere gli sviluppi della situazione legata ad Alejandro. Non è …

gaetano775 : @giovinpersie92 @FBiasin PS era senza Insigne anche quando abbiamo rifilato 4 pere all'Atalanta... - Biro73R : @ThegameFabio @_schiaffino__ Lunedì 18 a Cagliari tranne Gabbia ci sono tutti , non so se in panca o da titola… - Gappy90 : @fabiocp88 Tecnicamente con l'Ajax abbiamo pareggiato e al ritorno siamo stati in vantaggio. Magari ti riferisci al… - gamechanger07_ : @gobbofino @leleadani L’Atalanta in quella partita ci ha distrutto 3-0, non abbiamo mai visto palla, ed è colpa di… - __Simo95__ : @YvanGoSlow24 Inter Juve Atalanta Napoli Roma e Lazio hanno rose superiori al nostro lo dice la classifica del camp… -