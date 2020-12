Assegnazione provvisoria dopo il passaggio di ruolo: nessun impedimento se si possiedono i requisiti per presentare domanda (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il docente che ottiene il passaggio di ruolo, se possiede i requisiti necessari, potrà partecipare alla mobilità annuale. Per chiedere Assegnazione provvisoria dovrà rispettare le regole previste nel CCNI L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il docente che ottiene ildi, se possiede inecessari, potrà partecipare alla mobilità annuale. Per chiederedovrà rispettare le regole previste nel CCNI L'articolo .

orizzontescuola : Assegnazione provvisoria dopo il passaggio di ruolo: nessun impedimento se si possiedono i requisiti per presentare… - ParmaDaily : Il Comune di Parma ha pubblicato la graduatoria provvisoria per l’assegnazione delle case popolari - AigetEnergia : Delibera stabilisce che esercenti maggior tutela, per clienti finali in servizio tutele graduali per periodo assegn… -

Ultime Notizie dalla rete : Assegnazione provvisoria Il Comune di Parma ha pubblicato la graduatoria provvisoria per l'assegnazione delle case popolari - ParmaDaily.it Pubblicata la graduatoria provvisoria del Bando ERP-Edilizia Residenziale Pubblica

Il Comune di Parma ha pubblicato la graduatoria provvisoria per l'assegnazione delle case popolari (ERP - Edilizia Residenziale Pubblica). Sono 1.858 le domande ammesse alla Graduatoria Provvisoria st ...

Alloggi popolari e contributi agli affitti: approvate le graduatorie

Sono stati approvati la graduatoria definitiva e l’elenco delle domande escluse che riguardano il bando del 2 settembre 2019 per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale sociale. Sono in ...

Il Comune di Parma ha pubblicato la graduatoria provvisoria per l'assegnazione delle case popolari (ERP - Edilizia Residenziale Pubblica). Sono 1.858 le domande ammesse alla Graduatoria Provvisoria st ...Sono stati approvati la graduatoria definitiva e l’elenco delle domande escluse che riguardano il bando del 2 settembre 2019 per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale sociale. Sono in ...