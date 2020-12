Asse Milano-Cagliari | bocciati Cragno e Pavoletti come contropartite

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Inter e Cagliari cercano la soluzione per far tornare in Sardegna il centrocampista belga Radja Nainggolan. Quale sarà la chiave di volta? Quando si parla di calciomercato del Cagliari il primo nome a venire in mente è quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, dopo una brillante stagione in prestito al club di Tommaso Giulini, lì dove la sua carriera in Serie A ebbe inizio, è tornato all'Inter dove però non è riuscito a convincere Antonio Conte che, ancora una volta, l'ha messo ai margini del suo progetto.