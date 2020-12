Asse Mediano paralizzato, tir perde carico: traffico in tilt da Lago Patria fino alla Tangenziale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Asse Mediano paralizzato fino alla Tangenziale. È la testimonianza di molti conducenti che sono in coda da decine di minuti. A quanto pare la causa delle lunghe code su tutto il tratto dell’Asse Mediano è causata da un incidente. Si tratterebbe di un tir, che per il vento fonte ha perso il carico in strada. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 dicembre 2020). È la testimonianza di molti conducenti che sono in coda da decine di minuti. A quanto pare la causa delle lunghe code su tutto il tratto dell’è causata da un incidente. Si tratterebbe di un tir, che per il vento fonte ha perso ilin strada. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

loidomemau : @CaprettoPaul Mi ci manca solo di fare un incontro con gli orsi, già sono bloccato sull'asse mediano con lo spazzan… - OCardinal17 : RT @chepensatefa72: @OCardinal17 Io pensavo passassero sull' asse mediano ?? - chepensatefa72 : @OCardinal17 Io pensavo passassero sull' asse mediano ?? - cronacacaserta : Asse Mediano paralizzato: chilometri di coda ad Aversa Melito in entrambe le direzioni - muoversincampan : Sull’Asse Mediano, per traffico intenso, ci sono code nel tratto compreso tra Grumo Nevano e Aversa/Melito in direz… -

Ultime Notizie dalla rete : Asse Mediano Incidente sull’Asse Mediano, scontro tra due furgoni a Giugliano: un morto e un ferito Fanpage.it Il vento flagella l’Asse Mediano, cartellone pubblicitario vola sulla carreggiata

Paura per gli automobilisti che percorrevano l’ Asse Mediano in direzione Aversa. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, il forte vento che da stamattina ha ‘flagellato’ la città, ha fatto staccar ...

Asse Mediano paralizzato: chilometri di coda ad Aversa Melito in entrambe le direzioni

Aversa / Melito - Un vero e proprio caos in queste ore lungo l'Asse Mediano. Il traffico risulta completamente paralizzato in entrambe le direzioni.

Paura per gli automobilisti che percorrevano l’ Asse Mediano in direzione Aversa. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, il forte vento che da stamattina ha ‘flagellato’ la città, ha fatto staccar ...Aversa / Melito - Un vero e proprio caos in queste ore lungo l'Asse Mediano. Il traffico risulta completamente paralizzato in entrambe le direzioni.