Assalto a furgone portavalori a Brindisi | bottino da 100mila euro

(Di lunedì 28 dicembre 2020) BARI – Ammonta a circa centomila euro il bottino della rapina messa a segno questa mattina ai danni di un furgone portavalori che si trovava davanti all’ufficio postale del quartiere Sant’Elia di Brindisi. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti di polizia un gruppo armato di pistole ha minacciato una delle guardie giurate riuscendo a impossessarsi dei soldi. TENTATIVO RAPINA PORTAVALORI IN A14: BANDITI IN FUGA

BRINDISI – Hanno atteso l'arrivo del furgone blindato davanti all'ufficio postale, per poi entrare in azione, armati e con i volti coperti. Un'azione lampo, poco dopo le 9.30, ...L'episodio si è verificato questa mattina 28 dicembre al rione Sant'Elia, presso l'ufficio postale di via Mantegna. Il furgone stava scaricando i soldi per pagare le pensioni ...