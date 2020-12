Ascolti tv domenica 27 dicembre: Cenerentola, Quasi amici, Maurizio Battista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ascolti tv domenica 27 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 27 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film Cenerentola. Su Canale 5 Quasi amici. Su Rai 2 il docu-film Pompei ultima scoperta. Su Italia 1 Maurizio Battista con 30 anni e non li dimostra. Su Rai 3 Ricomincio da RaiTre. Su Rete 4 il film Potere assoluto. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 27 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 27 dicembre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020)tv272020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,272020? Su Rai 1 è andato in onda il film. Su Canale 5. Su Rai 2 il docu-film Pompei ultima scoperta. Su Italia 1con 30 anni e non li dimostra. Su Rai 3 Ricomincio da RaiTre. Su Rete 4 il film Potere assoluto. Ma chi ha totalizzato i maggioritv272020? Di seguito tutti i dati.tv 272020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in ...

chetempochefa : Ottimi ascolti per l'ultima puntata del 2020 di #CTCF: oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 9.56%, con un… - CBorzoni : @marilovesgr33n Se ascolti ciò che dice Arcuri non è una Buona Domenica - janpinna : @marilovesgr33n Manuela Arcuri potrebbe condurre Buona Domenica; se non ascolti Arcuri sarà una Buona Domenica, o p… - deluxe78 : @zilianicorno @Roccarolla1 @massimozampini @realwarriale2 @mike_fusco Segui poco la tv perché gli ascolti oggi sono… - Italysckros : Non bastava l'addio di Ayse, ci si mette pure il calo di ascolti! Buona domenica un cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica Ascolti Tv di domenica 20 dicembre - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Mara Venier dolorante a Domenica In: “Ho avuto un intervento, ho punti sutura”

Domenica In, Mara Venier: “Potevo anche non essere qui”. (Lanostratv) Ora Mara Venier, forte del successo ottenuto in questa prima parte di stagione tv, scalda i motori per le prossime puntate: la ...

Mara Venier interrompe Clementino a Domenica In: “Ho fatto un intervento”

Domenica In, gaffe in diretta per il Commissario Domenico Arcuri durante l’intervista con Mara Venier (ViaggiNews.com) Ascolti Domenica In: Mara Venier conferma il suo successo per il terzo anno. Come ...

Domenica In, Mara Venier: “Potevo anche non essere qui”. (Lanostratv) Ora Mara Venier, forte del successo ottenuto in questa prima parte di stagione tv, scalda i motori per le prossime puntate: la ...Domenica In, gaffe in diretta per il Commissario Domenico Arcuri durante l’intervista con Mara Venier (ViaggiNews.com) Ascolti Domenica In: Mara Venier conferma il suo successo per il terzo anno. Come ...