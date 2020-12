Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 27 dicembre 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 27 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Cenerentola ha ottenuto 5162 spettatori (share 20.90%); su Canale5 il film Quasi Amici ha avuto 3521 spettatori (14.17%), con anteprima a 2355 (8.82%). Su Italia1 lo show Maurizio Battista – 30 anni e non sentirli ha ottenuto 1071 spettatori (4.10%); su Rai2 lo speciale Pompei: Ultima Scoperta ha totalizzato 2976 spettatori (11.38%); su Rai3 il programma Ricomincio da RaiTre ha intrattenuto 792 spettatori (3.70%); su Rete4 il film Potere Assoluto 1186 spettatori (5.22%); su La7 il film Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe donna illibata ne ha avuti 654 (2.45%). ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 28 dicembre 2020)dei programmi più visti di27, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Cenerentola ha ottenuto 5162 spettatori (share 20.90%); su Canale5 il film Quasi Amici ha avuto 3521 spettatori (14.17%), con anteprima a 2355 (8.82%). Su Italia1 lo show Maurizio Battista – 30 anni e non sentirli ha ottenuto 1071 spettatori (4.10%); su Rai2 lo speciale Pompei: Ultima Scoperta ha totalizzato 2976 spettatori (11.38%); su Rai3 il programma Ricomincio da RaiTre ha intrattenuto 792 spettatori (3.70%); su Rete4 il film Potere Assoluto 1186 spettatori (5.22%); su La7 il film Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe donna illibata ne ha avuti 654 (2.45%). ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera: Cenerentola (20.9%), Quasi Amici (14.2%) | Dati Auditel del 27 dicembre 2020 - AlessiaSmall84 : @MauryKostanzo Come mai questo cambio di rotta? Non eri te che, ogni lunedì mattina, stavi ad elogiare i dati della… - Emanuelamodene1 : ??I sondaggi a campione hanno la stessa attendibilità dei dati degli ascolti TV.Cioè zero. Li fanno per telefono o v… - CorriereCitta : #Ascoltitv domenica 27 dicembre 2020: Cenerentola, Quasi amici, Maurizio Battista, Pompei-Ultima scoperta, dati Aud… - infoitcultura : Ascolti tv ieri sera: Affari Tuoi Viva gli sposi vince su Harry Potter: dati Auditel del 26 dicembre 2020 -