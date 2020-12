Ascolti tv, dati auditel del 27 dicembre, vince Cenerentola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una fiaba che fa sempre sognare così non stupisce che Cenerentola il live action della Disney diretto da Kenneth Branagh stravinca la serata televisiva del 27 dicembre staccando nettamente la concorrenza. Ascolti tv, prime time Il film Cenerentola diretto da Kenneth Branagh e trasmesso da Rai1 ha stravinto gli Ascolti della prima serata grazie a 5.162.000 telespettatori e al 20,89% di share. Su Canale 5 la replica di Quasi amici ha totalizzato 3.521.000 telespettatori e il 14,17%. Rai2 con il docufilm Pompei – Ultima scoperta ha ottenuto invece 2.976.000 telespettatori e l’11,37% di share. Appena fuori dal podio Retequattro con Potere assoluto, stato visto da 1.186.000 telespettatori pari al 5,21% di share, mentre Italia 1 con Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra ha registrato 1.071.000 ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una fiaba che fa sempre sognare così non stupisce cheil live action della Disney diretto da Kenneth Branagh stravinca la serata televisiva del 27staccando nettamente la concorrenza.tv, prime time Il filmdiretto da Kenneth Branagh e trasmesso da Rai1 ha stravinto glidella prima serata grazie a 5.162.000 telespettatori e al 20,89% di share. Su Canale 5 la replica di Quasi amici ha totalizzato 3.521.000 telespettatori e il 14,17%. Rai2 con il docufilm Pompei – Ultima scoperta ha ottenuto invece 2.976.000 telespettatori e l’11,37% di share. Appena fuori dal podio Retequattro con Potere assoluto, stato visto da 1.186.000 telespettatori pari al 5,21% di share, mentre Italia 1 con Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra ha registrato 1.071.000 ...

