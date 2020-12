Arte | Guido Reni | Galleria Borghese riscopre dipinto perduto della sua collezione 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) - La consuetudine dicon il paesaggio era in precedenza pressoché sconosciuta: non ne fanno menzione le fonti, mentre emergono le sue prove nei generi maggiori, di tono elevato e ideale. Il pittore si dedica a questo genere, presto abbandonato, nei primi anni del suo soggiorno romano. La cultura bolognese dei Carracci e in particolare di Annibale, gli echi dei paesaggi di Nicolò dell'Abate, sono ancora alla basecostruzione di uncome la Danza campestre, fissandone la datazione agli anni 1601-02. "Questa importante opera di paesaggio contribuisce quindi a integrare il percorso artistico e i diversi ambiti di ricerca sperimentati dall'artista bolognese, nella maniera in cui furono seguiti, nel loro sviluppo e nella loro fortuna, dallo sguardo e dall'interesse collezionistico del committente", spiega la ...