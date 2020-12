Arriva l’aiuto da 250 a 800 euro per i professionisti con partita Iva (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'Iscro (sperimentale dal 2021 al 2023) sarà erogata dall'Inps alle partite Iva iscritte nella gestione separata. Scatterà con redditi sotto il 50% della media dei tre anni precedenti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'Iscro (sperimentale dal 2021 al 2023) sarà erogata dall'Inps alle partite Iva iscritte nella gestione separata. Scatterà con redditi sotto il 50% della media dei tre anni precedenti

fisco24_info : Arriva l'aiuto da 250 a 800 euro per i professionisti con partita Iva: L'Iscro (sperimentale dal 2021 al 2023) sarà…

