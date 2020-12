Armani continua a 'firmare' lo sport: vestirà l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ai Giochi invernali di Pechino 2022 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Armani veste lo sport Italiano. E' stato siglato il prolungamento dell'accordo di partnership tra Giorgio Armani e il Coni. EA7 Emporio Armani si conferma official outfitter della squadra Olimpica ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020)veste lono. E' stato siglato il prolungamento dell'accordo di partnership tra Giorgioe il Coni. EA7 Emporiosi conferma official outfitter della squadra Olimpica ...

EA7 Emporio Armani prolunga la partnership con il CONI fino al 2022

