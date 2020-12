Arisa: "Dopo varie infiltrazioni ho sciolto tutto. Rivolevo la mia faccia, per riappropriarmi di me" (Di lunedì 28 dicembre 2020) “La mia bocca ora è originalissima, Dopo un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico. Se ero bella o non ero bella, se piacevo o non piacevo. E Dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico, quest’anno ho deciso di sciogliere tutto”. Arisa si racconta nel salotto di “Da noi... a Ruota Libera”, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. La cantante da tempo sponsorizza sui social messaggi all’insegna del body positive, promuovendo una bellezza non stereotipata. Lei stessa ha lottato per accettarsi: “Dopo il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) “La mia bocca ora è originalissima,un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico. Se ero bella o non ero bella, se piacevo o non piacevo. Edi acido ialuronico, quest’anno ho deciso di sciogliere”.si racconta nel salotto di “Da noi... a Ruota Libera”, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. La cantante da tempo sponsorizza sui social messaggi all’insegna del body positive, promuovendo una bellezza non stereotipata. Lei stessa ha lottato per accettarsi: “il 31 agosto sono ritornata alla mia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mianormale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia ...

