Arcuri bocciato in matematica | sbaglia i conti per nascondere la sua ennesima figuraccia

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Si batte le mani da solo, in queste ore, il commissario dei commissari, quel Domenicochenua ad accumulare incarichi passando senza battere ciglio dall’ex Ilva ad Alitalia fino alla gestione del piano per la diffusione del vaccino anti-Covid in Italia. Punta l’indice contro “chi ci accusava di fare marketing”, gonfia il petto di fronte alle immagini delle prime persone che hanno ricevuto la somministrazione lungo lo Stivale. Spera, in cuor suo, che la corsa alla diffusione delle cure cancelli di colpo i tanti flop alle sue spalle, ormai numerosissimi. Ma, fedele al proverbio del lupo e del vizio che non si perde mai,nua a regalare perle di notevole spessore a ogni occasione, tanto per rimarcare la bontà delle scelte di un governo che punta su di lui ogni fiches a disposizione. Intervistato dal Corriere della Sera, ...